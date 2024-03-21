В Києві було чутно серію вибухів: ППО відбила російську ракетну атаку (оновлено)

Російські терористи атакували Київ ракетами Х-101 та "Кинджал"

В Києві вранці 21 березня було чутно сильні вибухи. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони, яка відбиває ракетну атаку російських терористів.

6:54 У столиці постраждало 10 осіб. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці, четверо – в Святошинському, написав Кличко.

06:00 Після атаки росіян у Києві постраждало вже вісім осіб. Усім надали допомогу на місці.

05:45 Внаслідок атаки терористів щонайменше четверо осіб постраждали. Троє людей в Шевченківському районі, одна жінка – у Святошинському районі. Усім надано допомогу на місці.

05:35 Попередньо, Київ відбився від атаки терористів. Йде дорозвідка на предмет нових ракет. Кличко вже повідомив про перші наслідки російської атаки на столицю.

05:20 Також у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на жилий будинок.

05:15 У Святошинському районі Києва падіння уламків на будівлю дитячого садочка, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також у Шевченківському районі після падіння решток збитої ракети палають автомобілі. У Подільскому районі уламки ракети впали на територію підприємства.

05:10 Повідомляється про швидкісні цілі на столицю зі сходу. За даними Повітряних сил, це запуски аеробалістичних ракет "Кинджал" російськими терористами з борту винищувачів МіГ-31К. Також на місто летять Х-101.

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Нагадаємо, російські терористи вночі 21 березня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки злетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області Росії, куди поки що не добивають безпілотники Збройних сил України. Пуски ракет відбувалися у дві хвилі, зараз йде відбиття повітряної атаки терористів.