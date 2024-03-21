Російські терористи підняли в небо Ту-95: існує загроза ракетної атаки (оновлено)

Літаки терористів рухаються до пускових рубежів у районі Каспійського моря

Російські терористи вночі 21 березня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки злетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області Росії, куди поки що не добивають безпілотники Збройних сил України.

Про це повідомляє моніторинг, підтверджують Повітряні сили України. За попередніми даними, терористи підняли у повітря до десяти літаків з авіабази.

"Зафіксовано близько 9 бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 03.00. Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – сказано у повідомленні.

Літаки терористів рухаються до пускових рубежів у районі Каспійського моря, звідки зазвичай пускають ракети по українським містам. На борту Ту-95 зазвичай несуть крилаті ракети Х-101/555, які українська протиповітряна оборона ефективно збиває.

(новина доповнюється)

Нагадаємо, що у ніч на 20 березня місто Енгельс Саратовської області Росії, поряд з яким розташований аеродром "Енгельс-2", було атаковане безпілотниками Головного управління розвідки України. Відстань від крайньої підконтрольної точки України до авіабази в Енгельсі – близько 620 км.

Раніше аеродром уже був атакований. На початку січня 2024 року там "збивали дрони". Перед цим, 5 та 26 грудня 2022 року там сталися вибухи. Тоді було пошкоджено щонайменше один Ту-95. Після цього росіяни вирішили прибрати звідти частину стратегічних бомбардувальників.