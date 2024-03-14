У Харкові пролунали вибухи: влада говорить про ракетний удар РФ

Загроза для обласного центру зберігалася кілька годин

Російська окупаційна армія вдень, 14 березня, завдала чергового удару по Харкову. В місті чули вибухи. Напередодні, а саме в ніч проти 14 березня, росіяни також вгатили по обласному центру, пошкодили роботу теле- та радіоінфраструктури в Харківської області.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram. Очільник міста закликав людей бути обережними.

Через кілька хвилин після свого першого повідомлення, міський голова написав, що, за попередньою інформацією, "прильоти" сталися у передмісті Харкова. Загроза для обласного центру зберігалася. Мешканців Харкова наполегливо просили перебувати в укриттях і безпечних місцях.

Зауважимо, що повітряна тривога в Харкові розпочалася о 14:22. За хвилину, о 14:23 повідомили про перший вибух. Все через близькість міста до кордону, а саме до Бєлгородської області, звідки, зазвичай, й обстрілюють обласний центр.

Станом на 14:40, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар ракетою С-300 у Харківському районі. Зазначалося, що станом на цю хвилину — без постраждалих.

Карта повітряних тривог станом на 14:55, 14 березня

Повітряні сили та моніторингові канали у Telegram попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Небезпека зберігалася протягом години.

О 15:25 було повідомлено про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 березня РФ також атакувала Сумщину. Було завдано ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам.