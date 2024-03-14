У Харкові пролунали вибухи: влада говорить про ракетний удар РФ
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Загроза для обласного центру зберігалася кілька годин
Російська окупаційна армія вдень, 14 березня, завдала чергового удару по Харкову. В місті чули вибухи. Напередодні, а саме в ніч проти 14 березня, росіяни також вгатили по обласному центру, пошкодили роботу теле- та радіоінфраструктури в Харківської області.
Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram. Очільник міста закликав людей бути обережними.
Через кілька хвилин після свого першого повідомлення, міський голова написав, що, за попередньою інформацією, "прильоти" сталися у передмісті Харкова. Загроза для обласного центру зберігалася. Мешканців Харкова наполегливо просили перебувати в укриттях і безпечних місцях.
Зауважимо, що повітряна тривога в Харкові розпочалася о 14:22. За хвилину, о 14:23 повідомили про перший вибух. Все через близькість міста до кордону, а саме до Бєлгородської області, звідки, зазвичай, й обстрілюють обласний центр.
Станом на 14:40, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар ракетою С-300 у Харківському районі. Зазначалося, що станом на цю хвилину — без постраждалих.
Повітряні сили та моніторингові канали у Telegram попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. Небезпека зберігалася протягом години.
О 15:25 було повідомлено про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 березня РФ також атакувала Сумщину. Було завдано ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам.