Ракетний удар по багатоповерхівці: у Кривому Розі зросла кількість жертв

Серед поранених десятеро дітей

Кількість жертв російського ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі збільшилася до чотирьох осіб. У лікарні померла 47-річна жінка.

"На жаль, в наслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким. В лікарні ще 6 "важких", в тому числі 2 діточок. Лікарі борються за їх життя", — повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Нагадаємо, увечері 12 березня росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетами. Було щонайменше три прильоти, у тому числі пряме влучання у дев'ятиповерховий будинок. Станом на ранок 13 березня загинуло четверо людей — 3 жінки та 1 чоловік. Ще близько 40 людей дістали поранення, з них 10 дітей. До лікарень потрапили 17 поранених дорослих та 9 дітей, один із них у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна допомога, лікарі виборюють життя поранених. Пошукові роботи завершено, врятовано дев’ять мешканців постраждалого будинку. На місці розгорнуто пункти незламності.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти середи, 13 березня, росіяни "шахедами" атакували Суми. Один із них ударив по житловій п’ятиповерхівці.