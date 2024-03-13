Ракетный удар по многоэтажке: в Кривом Роге выросло количество жертв

Среди пострадавших десятеро детей

Количество жертв российского ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге увеличилось до четырех человек. В больнице умерла 47-летняя женщина.

"К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки в больнице скончалась женщина 47 лет. Травмы были не совместимы с жизнью. Соболезнование родным и близким. В больнице еще 6 "тяжелых", в том числе 2 детей. Врачи борются за их жизнь", — сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Напомним, вечером 12 марта россияне ударили по Кривому Рогу ракетами. Было по меньшей мере три прилета, в том числе прямое попадание в девятиэтажный дом. По состоянию на утро 13 марта погибло четверо людей — 3 женщины и 1 мужчина. Еще около 40 человек получили ранения, из них 10 детей. В больницы попали 17 раненых взрослых и 9 детей, один из них в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, врачи борются за жизнь раненых. Поисковые работы завершены, спасено девять жителей пострадавшего дома. На месте развернуты пункты несокрушимости.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 13 марта, россияне "шахедами" атаковали Сумы. Один из них ударил по жилой пятиэтажке.