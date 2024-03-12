"Прилет" в Кривом Роге: пылает многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)

Местные власти призвали граждан находиться в безопасности

В Кривом Роге во время воздушной тревоги раздался взрыв. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, предварительно, есть двое погибших.

"Еще один трагический вечер для области. В Кривом Роге, предварительно, двое погибших. Есть пострадавшие. Врачи оказывают необходимую медпомощь", — написал он.

19:41 Лысак сообщил, что более 30 пострадавших уже приняли больницы Кривого Рога. Пятеро в операционной. Он подчеркнул, что они находятся в тяжелом состоянии. Также среди раненых – ребенок.

19:42 В свою очередь председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что городские власти развернули штаб на Восточном-1 возле АТБ. По его словам, люди могут обратиться туда за помощью. Спасательная операция продолжается.

Следует отметить, что ранее оперативные паблики сообщали о запуске в направлении Кривого Рога управляемой авиационной ракеты, предположительно Х-59. Однако официальной информации об этом пока нет.

По данным местных СМИ, на месте сейчас работают экстренные службы. Также местные жители в соцсетях сообщают, что в одном из микрорайонов исчез свет.

Напомним, 6 марта российские оккупанты ударили по одному из торговых центров города Никополь, что на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших.