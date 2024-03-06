Россияне ударили по торговому центру в Никополе: что известно

Огонь охватил 4 тыс. кв. метров, с последствиями борются чрезвычайники

Российские оккупанты сегодня, 6 марта, ударили по одному из торговых центров города Никополь, что на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших.

Информацию об ударе сообщили со ссылкой на пресс-службу Никопольской РВА. Более подробную информацию обещали обнародовать после тушения пожара.

Также председатель Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщал об угрозе применения российских FPV-дронов по городу.

По информации СМИ, российские войска ударили по складу с краской, расположенному рядом с торговым центром. Со склада огонь перекинулся собственно на торговый центр. Отмечают, что информацию уточнили местные жители, свидетели происшествия.

"У них была тревога, они пошли в убежище перед тем, как прилетело", – говорит местный житель.

Глава ДнепрОВА Сергей Лысак в своем Telegram сообщил о том, что из-за вражеского артобстрела загорелся большой магазин. Огонь охватил 4 тыс. кв м.

"К счастью, без жертв", — отметил глава области.

Также, по словам Лысака, удар по торговому центру был третьим за день, в целом. До этого россияне еще дважды обстреляли общину. Били не только из тяжелой артиллерии, но и применили дрон-камикадзе.

"Пострадала пожилая женщина. Будет оправляться дома. Горел жилой дом, пламя спасатели погасили. Повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные сооружения, авто и линия электропередач", — сообщил глава региона.

Россияне обстреливают Никополь почти ежедневно

Стоит отметить, что Никополь обстреливают едва ли не каждый день. За почти 20 месяцев постоянных обстрелов в городе разбито более 5 тыс. домов, 27 — уничтожены полностью.

Российские оккупанты готовят по городу из всех типов вооружений. Без окон, дверей и крыш стоят целые улицы. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома из-за террора россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о российском ударе по Сумам. В результате ночного удара ранены пять человек, в том числе один ребенок.