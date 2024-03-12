"Приліт" у Кривому Розі: палає багатоповерхівка, є загиблі та постраждалі
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Місцева влада закликала громадян перебувати у безпеці
У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці.
Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, попередньо, є двоє загиблих.
"Ще один трагічний вечір для області. У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу", — написав він.
Варто зазначити, що раніше оперативні пабліки повідомляли про запуск у напрямку Кривого Рогу керованої авіаційної ракети, імовірно Х-59. Проте офіційної інформації про це поки немає.
За даними місцевих ЗМІ, на місці зараз працюють екстрені служби. Також місцеві жителі у соцмережах повідомляють, в одному з мікрорайонів зникло світло.
Нагадаємо, 6 березня російські окупанти вдарили по одному з торговельних центрів міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.