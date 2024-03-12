"Приліт" у Кривому Розі: палає багатоповерхівка, є загиблі та постраждалі

Місцева влада закликала громадян перебувати у безпеці

У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці.

Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, попередньо, є двоє загиблих.

"Ще один трагічний вечір для області. У Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі. Лікарі надають необхідну меддопомогу", — написав він.

Варто зазначити, що раніше оперативні пабліки повідомляли про запуск у напрямку Кривого Рогу керованої авіаційної ракети, імовірно Х-59. Проте офіційної інформації про це поки немає.

За даними місцевих ЗМІ, на місці зараз працюють екстрені служби. Також місцеві жителі у соцмережах повідомляють, в одному з мікрорайонів зникло світло.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанти вдарили по одному з торговельних центрів міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.