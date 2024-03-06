Росіяни вдарили по торговому центру у Нікополі: що відомо

Російські окупанти сьогодні, 6 березня, вдарили по одному з торговельних центрів міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі не має.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Нікопольської РВА. Детальнішу інформацію оприлюднять після гасіння пожежі.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про загрозу застосування російських FPV-дронів по місту.

За інформацією ЗМІ, російські війська вдарили по складу з фарбою, який розташований поряд з торговельним центром. Зі складу вогонь перекинувся власне на сам торговельний центр. Зазначають, що інформацію уточнили місцеві мешканці, що були свідками події.

Росіяни обстрілюють Нікополь чи не щодня

Варто зазначити, що Нікополь обстрілюють мало не щодня. За майже 20 місяців постійних обстрілів у місті потрощено понад 5 тис. будинків, 27 — знищені повністю.

Російські окупанти гатять по місту з усіх типів озброєнь. Без вікон, дверей і дахів стоять цілі вулиці. Чимало мешканців були змушені покинути свої домівки через терор росіян.

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