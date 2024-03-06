Три прильоти, є постраждалі та руйнування: Суми вночі атакували "шахеди"

У місті відкривають штаби з ліквідації наслідків ворожої атаки

У ніч проти середи, 6 березня, росіяни влаштували масштабну атаку на Україну "шахедами". Вибухи пролунали в Одесі та Сумах, де сталося три прильоти.

"Сьогодні вночі Суми атакували БпЛА типу Шахед. На жаль, є три прильоти у різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Наслідки авіаційних ударів уточнюються", — повідомили у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Як розповів кореспондент "Телеграфа" у Сумах, під час повітряної тривоги перші вибухи пролунали близько першої години ночі. Спочатку були довгі серії глухих вибухів, схожі на роботу ППО, а невдовзі пролунали сильні. Загалом атака тривала близько 40 хвилин.

У Сумській ОВА повідомили, що з 8-ї ранку 6 березня біля місць влучень почнуть працювати штаби з ліквідації наслідків атаки. За даними місцевих пабліків, є руйнування та постраждалі.

Як писав "Телеграф", 8 вересня у Сумах пролунав потужний вибух, росіяни ракетою вдарили по приватному сектору. Один будинок був повністю зруйнований, з-під завалів витягли літню сімейну пару, ще декілька отримали ушкодження.