"Сушкопад" працює: у ЗСУ розповіли, як знищення літаків РФ вже вплинуло на ситуацію на фронті

ЗСУ вдалося збити 15 літаків РФ за місяць

Знищення Збройними силами України російських літаків Су-34 та Су-35 в останні тижні зменшило підтримку сухопутних сил противника з повітря. Кількість ворожих авіаударів за останні два-три тижні помітно скоротилася.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, завдяки цьому росіяни використовують менше керованих авіабомб.

"Якщо відстежити загальні тенденції, то можна це корелювати з кількістю авіаційних обстрілів РФ, і це є певною позитивною інформацією. Тобто, за останню добу ворог завдав 1175 обстрілів і 144 ударів дронами-камікадзе, які вже стають суттєвим додатковим засобом ураження окрім артилерії, а також 26 авіаційних ударів. Якщо подивитися на статистику авіаударів, то вже можна стверджувати, що в результаті "сушкопаду", коли наші Повітряні сили засобами ППО вибивають російські літаки, насамперед Су-34, за лінією розмежування на території, яку контролює противник, то завдяки цьому кількість авіаударів з боку росіян за останні два-три тижні скоротилися у два рази", — зазначив Лиховій.

Він підкреслив, що в середині лютого ворог завдавав 50-70 авіаударів за добу. А наразі, за словами речника, йде мова про 15-20 авіаударів за останні кілька діб.

"Це означає, що росіяни менше використовують керованих авіабомб, а це значить, що їхня піхота в сухопутному наступі має меншу підтримку з повітря. Тобто результативність російських штурмових дій вже менша", — зазначив Лиховій.

Нагадаємо, у лютому 2024 року ЗСУ знищили 13 російських літаків. Причому три збили за один день — 29 числа.

Трохи раніше, 23 лютого, Сили оборони збили літак А-50, вже другий за останні два місяці. Він використовується ворогом для розвідки та підготовки ударів. Тож це великий успіх для України.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припускає, що літаків Су-34 Росії може вистачити ще кілька місяців. Звичайно, якщо ЗСУ і далі їх "мінусуватиме" з такою ж інтенсивністю.