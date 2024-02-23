Збито ще один російській А-50, це справа рук ГУР і Повітряних сил — ЗМІ

У РФ поки що ніяк не прокоментували втрату ще одного важливого літака

В акваторії Азовського моря могли збити черговий російський літак. За інформацією російських військкорів, запуск ракет був із боку Маріуполя.

У російських Telegram-каналах діляться відео літака, що падає. За офіційною інформацією, збито літак А-50, але джерела "Телеграфа" стверджують, що йдеться про літак новітньої російської розробки А-50У, а не радянського зразку.

Відомо, що ГУР МО України та Повітряні сили провели спільну операцію. Вартість збитого борту 350 млн доларів. Очевидці повідомляють, що чули сильний вибух, після чого літак спалахнув і став падати. На місці його падіння вирує сильна пожежа. Також джерела спростували інформацію про те, що нібито було збито два літаки — другий борт вцілів.

Як стверджують російські військкори та джерела "Телеграфу", літак упав між Єйськом та Краснодарським краєм РФ. Також, за їхньою інформацією, пуски ракет було зафіксовано з боку Маріуполя. Очевидці продовжують ділитися кадрами літака і стверджують, що на місці його падіння тривають вибухи. Пропагандисти стверджують, що відстань до літака завелика навіть для ЗРК Patriot, натякаючи, що А-50 могли збити сами росіяни.

Пізніше Командувач Повітряних Сил України Микола Олещук підтвердив знищення ворожого літака. За його даними, борт мав позивний "Баян".

Військове керівництво РФ поки що ніяк не прокоментувало те, що сталося. Однак пропагандистські ЗМІ заявили про падіння "двох невідомих літальних апаратів" на Кубані, через що "горить очерет". За їхніми словами, загрози для житлових будинків поряд із пожежею та їхніх мешканців немає.

Нагадаємо, що минулого місяці ЗСУ вже збивали літак А-50, а також разом з ним й Іл-22. Це сталося над Азовським морем увечері 14 січня, що офіційно підтвердив тоді ще Головнокомандувач Валерій Залужний. На сьогодні в РФ більше не виготовляють такі літаки.

Також "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ за минулий тиждень збили сім літаків РФ, через що військовому командуванню окупантів доведеться змінювати стратегію ведення війни. Якщо цього не зробити, то втрати повітряних суден продовжаться.