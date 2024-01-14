Мегатрофей: над Азовським морем збили два дуже важливі літаки росіян

Обидва літаки дуже важливі для росіян – робити таких вони більше не вміють

Увечері 14 січня Збройні сили України збили над Азовським морем два російських літаки. Причому це не просто літаки, а дуже важливі для росіян одиниці – літак радіолокаційного виявлення А-50 та літак Іл-22; скоріше за все, мова йде про літаючий командний пункт Іл-22М ПЗПК.

Про це повідомив заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. За його словами, літаки були збиті близько 21:00.

"А-50 збитий, а Іл-22 підбитий, проте перебував в повітрі та намагався дістатися до найближчого аеродрому, проте зник з радарів, після початку зниження, в районі Керчі", – написав він.

А-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, створений на базі військово-транспортного літака Іл-76. За часів СРСР А-50 повинен був стати аналогом західних літаків AWACS. А-50 – у буквальному сенсі "очі" російських терористів, оскільки він здійснює розвідку, дає цілевказівки російським винищувачам та наводить ракети. Росіяни мали три літаки А-50 та шість літаків А-50У; один з "літаючих радарів" був пошкоджений 26 лютого 2023 року у Білорусі. Вартість однієї машини – понад 330 млн доларів США.

Іл-22М – повітряний захищений пункт керування, а також літак радіотехнічної розвідки, який створений за часів СРСР на базі пасажирського літака дальньої авіації Іл-18. На початку вторгнення російські терористи мали 12 таких літаків (з 33, виготовлених за часів радянського режиму). Один з Іл-22М був збитий "вагнерівцями" під час заколоту Пригожина у червні 2023 року.

Що А-50, що Іл-22М станом на 2024 рік не виготовляються. Сучасна Росія не має можливостей для того, щоб будувати такі технічно складні літаки.

Раніше "Телеграф" писав, що російські літаки Су-35С та МиГ-31БМ, основа російської винищувальної авіації, буквально "сліпнуть", якщо у повітрі нема літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Тому ці літаки повинні бути пріоритетними цілями для знищення, а Збройні сили України повинні замислитися над тим, як отримати на додаток до винищувачів F-16 літак ДРЛВ AWACS.