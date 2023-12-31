Пріоритет у знищенні: російська авіація "сліпне" та "глухне" без підтримки цього літака

Без літака ДРЛВ російські винищувачі моментально втрачають більшість своїх переваг

Російські літаки Су-35С та МиГ-31БМ, основа російської винищувальної авіації, буквально "сліпнуть", якщо у повітрі нема літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Тому ці літаки повинні бути пріоритетними цілями для знищення, а Збройні сили України повинні замислитися над тим, як отримати на додаток до винищувачів F-16 літак ДРЛВ AWACS.

Про це пише видання Defense Express. У матеріалі зазначається, що нещодавно російські пропагандисти опублікували статтю, яка присвячена саме літакам А-50.

"Це уже сама по собі подія, на яку варто було звернути увагу. Бо ворожа пропаганда зазвичай майже нічого не говорить про свої "літаючі радіолокатори", котрі з певною епізодичністю "світяться" в новинах про бойові дії", – кажуть аналітику.

У російській статті про А-50 чимало брехні та перебільшень, але цікавити у першу чергу повинно не це, а інший важливий момент. Російські нацисти визнали, що без А-50 винищувачі Су-35С та МіГ-31БМ не можуть запускати далекобійні ракети "повітря-повітря" Р-37М на дистанцію до 300 км, як повинні.

Видання нагадує, що в Повітряних силах згадували про модернізацію F-16 до параметрів технологічного паритету з найновішими літаками терористів. Параметри модернізації не розкриваються з міркувань безпеки.

"Але загалом не складно припустити, що "апгрейд" може стосуватись підвищення дальності виявлення повітряних цілей бортовою РЛС та збільшення дальності застосування ракет "повітря-повітря". Але ж з наведеного вище випливає, що рашистам технологічну перевагу для винищувальної авіації забезпечує також і наявність літаків радіолокаційного дозору. Що заодно і перед нами ставить питання, що до F-16 треба й AWACS", – зазначається у статті.

Нагадаємо, що західні партнери створили авіаційну коаліцію, щоб допомогти Україні захистити повітряний простір від ворога. Її очолили Нідерланди та Данія. Союзники пообіцяли передати Україні американські винищувачі F-16 та забезпечили навчання українських пілотів. Нещодавно Нідерланди заявили, що вже готові передати першу партію літаків.

Раніше "Телеграф" писав, що шість українських пілотів навчаються літати на F-16. До цього вони вчились на симуляторах.