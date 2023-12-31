Приоритет в уничтожении: российская авиация "слепнет" и "глохнет" без поддержки этого самолета

Без самолета ДРЛВ российские истребители моментально теряют большинство своих преимуществ

Российские самолеты Су-35С и МиГ-31БМ, основа российской истребительной авиации, буквально "слепнут", если в воздухе нет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Поэтому эти самолеты должны быть приоритетными целями для уничтожения, а Вооруженные силы Украины должны задуматься над тем, как получить в дополнение к истребителям F-16 самолет ДРЛВ AWACS.

Об этом пишет издание Defense Express. В материале отмечается, что недавно российские пропагандисты опубликовали статью, посвященную именно самолетам А-50.

"Это уже само по себе событие, на которое стоило обратить внимание. Потому что вражеская пропаганда обычно почти ничего не говорит о своих "летающих радиолокаторах", которые с определенной эпизодичностью "светятся" в новостях о боевых действиях", — говорят аналитики.

В российской статье об А-50 немало лжи и преувеличений, но интересовать в первую очередь должно не это, а другой немаловажный момент. Российские нацисты признали, что без А-50 истребители Су-35С и МиГ-31БМ не могут запускать дальнобойные ракеты "воздух-воздух" Р-37М на дистанцию до 300 км.

Издание напоминает, что в Воздушных силах упоминалось о модернизации F-16 до параметров технологического паритета с новейшими самолетами террористов. Параметры модернизации не раскрываются из соображений безопасности.

"Но в общем-то не сложно предположить, что "апгрейд" может касаться повышения дальности обнаружения воздушных целей бортовой РЛС и увеличения дальности применения ракет "воздух-воздух". Радиолокационный дозор. Что заодно и перед нами ставит вопрос, что к F-16 нужен и AWACS", – отмечается в статье.

Напомним, что западные партнеры создали авиационную коалицию, чтобы помочь Украине оградить воздушное пространство от врага. Ее возглавили Нидерланды и Дания. Союзники пообещали передать Украине американские истребители F-16 и обеспечили обучение украинским пилотам. Недавно Нидерланды заявили, что уже готовы передать первую партию самолетов.

Ранее "Телеграф" писал, что шесть украинских пилотов учатся летать на F-16. До этого они учились на симуляторах.