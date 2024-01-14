Мегатрофей: над Азовским морем сбили два очень важных самолета россиян

Оба самолета очень важны для россиян – делать таких они больше не умеют.

Вечером 14 января Вооруженные силы Украины сбили над Азовским морем два российских самолета. Причем, это не просто самолеты, а очень важные для россиян единицы – самолет радиолокационного обнаружения А-50 и самолет Ил-22; скорее всего, речь идет о летающем командном пункте Ил-22М ПЗПК.

Об этом сообщил заместитель главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. По его словам, самолеты были сбиты около 21:00.

"А-50 сбит, а Ил-22 подбит, однако находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров, после начала понижения, в районе Керчи", — написал он.

А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного самолета Ил-76. При СССР А-50 должен был стать аналогом западных самолетов AWACS. А-50 – в буквальном смысле "глаза" российских террористов, поскольку он ведет разведку, дает целеуказания российским истребителям и наводит ракеты. Россияне имели три самолета А-50 и шесть самолетов А-50У; один из "летающих радаров" был поврежден 26 февраля 2023 года в Беларуси. Стоимость одной машины – более 330 млн долларов США.

Ил-22М – воздушный защищенный пункт управления, а также самолет радиотехнической разведки, созданный при СССР на базе пассажирского самолета дальней авиации Ил-18. В начале вторжения у российских террористов было 12 таких самолетов (из 33, изготовленных во времена советского режима). Один из Ил-22М был сбит "вагнеровцами" во время мятежа Пригожина в июне 2023 года.

Что А-50, что Ил-22М по состоянию на 2024 год не производятся. У современной России нет возможностей для того, чтобы строить такие технически сложные самолеты.

Ранее "Телеграф" писал, что российские самолеты Су-35С и МиГ-31БМ, основа российской истребительной авиации, буквально "слепнут", если в воздухе нет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Поэтому эти самолеты должны быть приоритетными целями для уничтожения, а Вооруженные силы Украины должны задуматься над тем, как получить в дополнение к истребителям F-16 самолет ДРЛВ AWACS.