Росії доведеться міняти тактику: ізраїльський військовий експерт озвучив наслідки збиття 7 літаків

Загальна вартість збитих літаків близько півмільярда доларів

Армія РФ за останній тиждень втратила сім літаків, з яких п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-34 та два Су-35. Втрата авіації змушує російське військове командування переглядати свою тактику на полі бою. Але якщо вони цього не зроблять, то втрати продовжаться.

Таку думку у коментарі 24 каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. За його словами, подібна ситуація на фронті вже траплялася.

Знищення літаків завдає РФ не лише матеріальних збитків. Наприклад, вартість одного Су-34 близько 50 млн доларів, а Су-35 — від 98 млн до 108 млн доларів.

"Зазвичай працює тактика засад комплексів далекого радіусу дії, ймовірно, батареї ЗРК Patriot. А ось які висновки вони роблять – невідомо. Минуле показує, що істотні втрати авіації, тим паче у глибині фронту, впливають на тактику росіян", – зауважив Давид Шарп.

Через втрату літаків росіянам, ймовірно, доведеться відмовитися від тактики закидання керованих авіабомб. Або доведеться робити це з більшої дистанції, щоб зменшити ризики. Проте, чим менше ризики, тим нижча ефективність від застосування КАБів.

Військовий експерт додав, що втрата кожного літака — це украй чутливий удар, особливо якщо екіпаж також загинув.

"Пілоти — це взагалі "поштучні екземпляри", їх не набереш у межах мобілізації. Їх вчать роками, вони дуже цінні кадри. А самі літаки можуть коштувати 50 мільйонів доларів, але їх більше, ніж лічені одиниці на рік не виготовиш", — наголосив Давид Шарп.

Він додав, що якщо українське ППО, а незабаром і американські винищувачі F-16, будуть такою ж загрозою для російської авіації, ситуація для Сил оборони України на фронті покращиться. Таким чином, українські військові зможуть успішніше просуватися вперед, не боячись атаки з неба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни спробували врятувати пілота збитого літака, який впав в Азовське море. У мережі ця ситуація викликала хвилю глузувань.