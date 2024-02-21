России придется менять тактику: израильский военный эксперт озвучил последствия сбития 7 самолетов

Общая стоимость сбитых самолетов около полумиллиарда долларов

Армия РФ за последнюю неделю потеряла семь самолетов, из которых пять истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два Су-35. Потеря авиации вынуждает российское военное командование пересматривать свою тактику на поле боя. Но если они этого не сделают, то потери продолжатся.

Такое мнение в комментарии 24 каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, подобная ситуация на фронте уже случалась.

Уничтожение самолетов наносит РФ не только материальный ущерб. К примеру, стоимость одного Су-34 около 50 млн долларов, а Су-35 — от 98 млн до 108 млн долларов.

"Обычно работает тактика засад комплексов дальнего радиуса действия, вероятно, батареи ЗРК Patriot. А вот какие выводы они делают – неизвестно. Прошедшее показывает, что существенные потери авиации, тем более в глубине фронта, влияют на тактику россиян", – заметил Давид Шарп.

Из-за потери самолетов россиянам, вероятно, придется отказаться от тактики забрасывания управляемых авиабомб. Или же придется делать это с большей дистанции, чтобы уменьшить риски. Однако, чем меньше риски, тем ниже эффективность от применения КАБов.

Военный эксперт добавил, что потеря каждого самолета — это крайне чувствительный удар, особенно если экипаж тоже погиб.

"Пилоты – это вообще "поштучные экземпляры", их не наберешь в пределах мобилизации. Их учат годами, они очень ценные кадры. А сами самолеты могут стоить 50 миллионов долларов, но их больше, чем считанных единиц в год не произведешь", – подчеркнул Давид Шарп.

Он добавил, что если украинское ПВО, а в скором времени и американские истребители F-16, будут такой же угрозой для российской авиации, то ситуация для Сил обороны Украины на фронте улучшится. Таким образом украинские военные смогут успешнее продвигаться вперед, не боясь атаки с неба.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне попытались спасти пилота сбитого самолета, который упал в Азовское море. В сети эта ситуация вызвала волну насмешек.