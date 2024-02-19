Под Мариуполем сбит еще один самолет окупантов? В сети назвали место

Россияне в панике

В понедельник, 19 февраля, в Мариупольском районе в поселке Рыбацкое мог упасть самолет. В сети пишут, что "сработало" ПВО.

В самом Мариуполе тоже слышны взрывы. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сообщают о падении горящего самолета в районе с. Рыбацкое. Кроме того, город продолжает слышать взрывы. Какой хороший понедельник", — написал он.

Поселок Рыбацкий на карте, где мог упасть самолет

О сбивании российского самолета у села Рыбацкое также сообщает Сопротивление Мариуполя. Местные жители пишут, что взрывы слышны в разных районах.

Сами же оккупанты заявляют о работе ПВО. А также заявили, что сбить самолет "сбила" ракета ATACAMS.

Андрющенко также опубликовал ряд скриншотов из пророссийских Telegram-каналов, где люди пишут, что видели, как падал самолет. Кто-то пишет, что российское ПВО вроде бы сбило дрон, другие говорят о ракете ATACMS.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ приземлили два бомбардировщика и один истребитель. Это произошло на Восточном направлении. Отмечается, что были сбиты два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.