Россияне принимают подарки: взрывы гремят в Ростовской области (видео)

Под удары попали как Ростовская область, так и временно оккупированные украинские города

В России вечером 16 февраля взрывы гремели возле города Новошахтинск в Ростовской области. Кроме того, взрывы слышали во временно оккупированных российскими террористами украинских городах Мариуполь, Донецк, Волноваха и Токмак.

Об этом сообщает ряд местных каналов. Так, в Ростовской области взрывы произошли над населенным пунктом Родионовка вблизи Новошахтинска.

Интересно, что это уже второй обстрел Ростовской области в сутки – днем сильный взрыв слышали в городе Шахты. Местные каналы опубликовали ряд видео, на которых заметна активная работа систем противовоздушной обороны российских террористов.

Также было жарко на оккупированных территориях Украины. Взрывы слышали в оккупированных Волновасе и Донецке, был нанесен мощный удар по окрестностям временно оккупированного Токмака. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что по оккупированному россиянами Мариуполю также нанесли удар.

"Левобережье продолжает сбивать "наказание небесное" чем-то. То казармой, то ли личным составом. Версия о "разминировании" ночью не прошла, то запустили стандарт про ПВО. Утром ждем кадры объективного контроля", – сообщил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Белгород атаковали ракетами, разрушено ТЦ, много жертв. Также появились фото поврежденного торгового центра, расположенного на улице Плеханова. Там видно, что в магазине разбиты окна. Не менее 9 россиян были убиты, несколько десятков получили ранения.