В Украине воздушная тревога, РФ запустила ракеты, гремя взрывы

Угроза применения баллистики

В пятницу, 16 февраля, в 15:05 воздушная тревога начала распространяться Украиной. Мониторинговые чаты сообщали о ракетах в направлении Полтавщины.

Взрывы прогремели в Кропивницком, Миргороде, Кременчуге. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Уже в 15:09 воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным воздушных сил, это связано с возможностью применения баллистического вооружения.

Карта воздушной тревоги 16.02.2024 в 15:09

Также мониторинговые чаты сообщают, что Кропивницкий, Миргород и Кременчуг под баллистическим огнем.Вероятно, в Миргороде было применение ракет "Искандер-М".

В 15:38 начался отбой воздушной тревоги по всей Украине.

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