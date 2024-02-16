В Украине воздушная тревога, РФ запустила ракеты, гремя взрывы
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Угроза применения баллистики
В пятницу, 16 февраля, в 15:05 воздушная тревога начала распространяться Украиной. Мониторинговые чаты сообщали о ракетах в направлении Полтавщины.
Взрывы прогремели в Кропивницком, Миргороде, Кременчуге. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Уже в 15:09 воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным воздушных сил, это связано с возможностью применения баллистического вооружения.
Также мониторинговые чаты сообщают, что Кропивницкий, Миргород и Кременчуг под баллистическим огнем.Вероятно, в Миргороде было применение ракет "Искандер-М".
В 15:38 начался отбой воздушной тревоги по всей Украине.
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