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В Україні повітряна тривога, РФ запустила ракети, прогриміли вибухи

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
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Вибух Новина оновлена 16 лютого 2024, 15:31
Вибух. Фото Відкриті джерела

Загроза застосування балістики

У п’ятницю, 16 лютого, о 15:05 повітряна тривога почала поширюватись Україною. Моніторингові чати повідомляли про ракети у напрямку Полтавщини.

Вибухи пролунали у Кропивницькому, Миргороді, Кременчуці. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Вже о 15:09 повітряну тривогу було оголошено на всій території України. За даними Повітряних сил, це пов'язано з можливістю застосування балістичного озброєння.

Мапа повітряної тривоги 16.02.2024 о 15:09
Мапа повітряної тривоги 16.02.2024 о 15:09

Також моніторингові чати повідомляють, що Кропивницький, Миргород та Кременчук під балістичним вогнем.

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#Україна #Вибухи #Тривога