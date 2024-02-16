ЗСУ відходять: Тарнавський зробив заяву щодо Авдіївки

Це рішення ухвалено, аби зберегти життя українських захисників

Командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.

"Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", — йдеться у повідомленні.

Авдіївка 16.02.2024.Фото - DeepState

Тарнавський додав, що зайняття цих позицій тактично не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.

Нагадаємо, у четвер, 15 лютого 2024 року, російська армія майже взяла в кільце Авдіївку, де останніми днями ворог активно просувався. Про це свідчать останні дані карти DeepStateMAP.

Окупаційні війська підняли триколор над укріпрайоном Збройних сил України (ЗСУ) "Зеніт". Основні сили української армії спромоглися відійти з позицій. Але, за інформацією джерела, вийти вдалося не всім. Коридор для виведення українських захисників не перевищує 2 км. Окупаційні війська останніми днями активно наступали у цьому районі, а солдати ЗСУ гідно давали їм відсіч.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білому домі прокоментували ситуацію в Авдіївці. Українські війська не мають достатньої кількості озброєння та боєприпасів, щоб стримувати навалу росіян.