Українська армія змушена утримувати місто у жахливих умовах дефіциту боєприпасів

Російські терористи, виконуючи волю диктатора Володимира Путіна, попри нищівні втрати під час наступу нарешті опинилися на грані захоплення Авдіївки. Вірніше, не міста, а тої купки руїн, яка залишилася від нього після багатоденних артобстрілів та авіаударів.

Про це пише видання The Telegraph. Цінність міста скоріше символічна, аніж стратегічна; падіння Авдіївки може сильно підняти бойовий дух російської армії.

"Якщо росіяни дійсно здобудуть там перемогу, розповідь про перемогу може більше не зводитися тільки до грубої російської військової могутності. Будуть також поставлені питання про те, чи слабшають власні сили України, виснажені не тільки двома роками безжальних ударів, а й ослабленням підтримки Заходу", – пише видання.

Ексатташе з питань оборони Великої Британії в країнах Балтії та колишній радник Міністерства оборони України Глен Грант сказав виданню, що у випадку, коли Авдіївка впаде, винні в цьому будуть США. Оскільки українська армія змушена утримувати місто у жахливих умовах дефіциту боєприпасів.

"Затримки з підтримкою були занадто великі, в українців все закінчується, а європейці ще не можуть компенсувати цю втрату. Головне, що не вистачає артилерійських боєприпасів і ракет, їх часом майже немає", – підкреслив він.

Видання резюмує, що якби Україна мала можливість випускати на день хоча б половину боєприпасів, які випускає Росія, то ситуація усюди була б значно краща. І це більш ніж стосується стану подій під Авдіївкою.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Ліховий розповів, що війська ЗС РФ проникли у приватну забудову на півночі Авдіївки на Донеччині. Ворог наблизився до логістичних шляхів, якими надходить постачання українським захисникам.