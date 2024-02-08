Знищено російського "Алігатора": ЗСУ збили вертоліт у районі Авдіївки

Раніше інформація про знищення вертольота з'явилася у зведенні Генштабу

Українські військові збили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Це сталося на Авдіївському напрямку в середу, 7 лютого.

Про це повідомив командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, воїни одного з механізованих підрозділів уразили вертоліт з екіпажем із ПЗРК.

Тарнавський зазначив, що наразі основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках. Він також подякував за гарт кожному нашому воїну.

Гелікоптер Ка-52 "Алігатор" стоїть на озброєнні російської армії з 2011 року. Його приблизна вартість близько 9 млн доларів або 857 млн рублів. Це ударно-розвідувальний вертоліт, який оснащений ракетами "Ігла-А" класу "повітря-повітря", ракетами класу "повітря-земля" калібру до 240 мм (типу С-24) та ПТРК "Штурм-ВУ". Використовується російською армією для знищення техніки супротивника, його живої сили та інших цілей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 лютого у Росії вертоліт Мі-8 МНС РФ впав на поверхню Онезького озера. Після чого пішов під кригу з усім екіпажем із трьох людей.