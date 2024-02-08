Уничтожен российский "Аллигатор": ВСУ сбили вертолет в районе Авдеевки

Ранее информация об уничтожении вертолета появилась в сводке Генштаба

Украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Это произошло на Авдеевском направлении в среду, 7 февраля.

Об этом сообщил командующий Таврической группой украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский. По его словам, воины одного из механизированных подразделений уничтожили вертолет с экипажем из ПЗРК.

Тарнавский отметил, что сейчас основные наступательные усилия противник сосредотачивает на Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях. Он также поблагодарил за мужество каждого нашего воина.

Вертолет Ка-52 "Алигатор" стоит на вооружении российской армии с 2011 года. Его примерная стоимость около 9 млн долларов или 857 млн рублей. Это ударно-разведывательный вертолет, который оснащен ракетами "Игла-А" класса "воздух-воздух", ракетами класса "воздух-земля" калибра до 240 мм (типа С-24) и ПТРК "Штурм-ВУ". Используется российской армией для уничтожения техники противника, его живой силы и других целей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 4 февраля в России вертолет Ми-8 МЧС РФ упал на поверхность Онежского озера. После чего ушел под лед со всем экипажем из трех человек.