Крушение вертолета Ми-8 в России: появилось видео с места падения

Следствие рассматривает несколько версий падения вертолета, который принадлежал МЧС РФ

В сети появились первые кадры с места крушения российского вертолёта Ми-8 МЧС РФ в Карелии. Поисковые работы ведутся на Онежском озере.

Об этом пишет российский Telegram-канал SHOT. По данным канала, сейчас обломки вертолета ищут водолазы, ведь глубина озера в этом месте достигает 50 метров.

Отмечается, что к поискам подключили телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", способный погружаться на 300 метров.

Следователи возбудили уголовное дело после крушения Ми-8 в Карелии. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Там рассматривают несколько версий падения вертолета. Правоохранители не исключают такие варианты: ошибку экипажа, неблагоприятные погодные условия и неисправность техники.

"Командир воздушного судна Евсеев В.М. — родом из Саранска, там у него была своя школа пилотов для детей и подростков", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 4 февраля в 20 километрах от села Деревянное, где последний раз видели вертолет, российские спасатели нашли часть фюзеляжа и пробоину во льду. Выяснилось, что вертолет утонул – по версии россиян, поэтому не сработал аварийный маяк (который должен работать даже под водой).

Ранее "Телеграф" писал, что Ми-8 МЧС РФ свалился на поверхность Онежского озера. После чего ушел под лед со всем экипажем из трех человек.