Опять проблемы с самолетом? Россияне "уронили" авиабомбу на оккупированный город

Такое происходит нередко

Российский самолеты все чаще "роняют" свои бомбы на головы россиян. А 1 февраля "внештатный сход" авиабомбы произошел в оккупированном городе Зимогорье Луганской области.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, в четверг в Зимогорье обнаружили боеприпас. По предварительным данным, это авиабомба ФАБ-500 и она лежит на улице Пархоменко.

Жителей улицы эвакуировали. Осмотр и вывоз боеприпаса будет проходить в пятницу, 2 февраля, сообщает паблик со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ранее российские самолёты уронили как минимум 5 авиабомб ФАБ-250. Все они упали в Белгородской области.

Как рассказывал "Телеграф", одна из них упала с самолета, когда он пролетал над дамбой. Авиабомбу ФАБ-250 21 января обнаружили в районе хутора Ионовка в водоеме. В результате сброса боеприпаса частично повреждена дамба, обошлось без жертв или пострадавших.

Кроме того, предположительно в ночь на 13 января в Павловском районе Краснодарского края РФ упала ракета, возможно это произошло во время массированного обстрела Украины. В интернете появилось видео местного жителя, на котором виден дымящийся снаряд, упавший между станицами Павловская и Атаманская.