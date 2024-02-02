Враг "прет" под Авдеевкой и активизировался на Херсонщине: что происходит на фронтах (карта)

Под Бахмутом оккупанты провели одну атаку

Идет 709-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 1 февраля на фронте произошло 63 боевых столкновения. Враг больше всего атак провел под Авдеевкой, также он давит на Херсонском направлении.

На Купянском направлении отбиты 5 атак врага. Бои шли возле Ивановки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstatemap

На Лиманском направлении украинские воины отразили одну атаку оккупантов. Враг атаковал в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны также отражена одна атака. Это произошло около Клещеевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstatemap

На Авдеевском направлении наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За сутки 1 февраля отбито 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstatemap

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Отбито 11 атак врага.

Марьинское направление на карте deepstatemap

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили одну атаку россиян. Бой шел южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отбили одну атаку. Оккупанты атаковали в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов, которые не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За сутки 1 февраля россияне совершили 14 безуспешных штурмовых действий.

Херсонское направление на карте deepstatemap

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 2 февраля, Россия атаковала Украину "шахедами". Под удар попали южные и центральные области. Взрывы прогремели на Кировоградщине, в Кривом Роге. В Криворожском районе из-за попадания "шахеда" обесточены более 40 тысяч абонентов. Без электроснабжения остались две шахты, более сотни работников остались под землей.