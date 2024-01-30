"Война должна быть на территории РФ": Данилов раскрыл тактику Украины на случай задержки западной помощи

Даже без западного вооружения Украина может нанести серьезный урон для врага

Ситуация на фронте тяжелая, но если поставки западного вооружения будут задерживаться, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличат количество ударов по территории России. Для этих целей используются беспилотники отечественного производства.

Количество ударов по военным объектам России будет со временем увеличиваться. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал японской программе "Новости 1930".

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ВСУ сосредоточатся на военных объектах, которые находятся на территории РФ. По ним будут бить беспилотниками, чтобы помешать врагу наступать. В первую очередь речь об уничтожении нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), где делают топливо для российских военных.

"Повреждение железных дорог, нефтяных хранилищ, газовых хранилищ и других объектов, которые имеют непосредственное значение для российской военной компоненты. На этих нефтехранилищах заправляются и хранится топливо для военных. Это объекты, которые должны быть уничтожены", ― сказал Данилов.

Он подчеркнул, что удары по подобным объектом будут становиться все более регулярными. Для этого используется не западное оружие, а украинские беспилотники. Поэтому задержка поставок от партнеров никак не скажется на возможности бить по вражеским военным объектам.

"Мы не можем остановиться до тех пор, пока не освободим от агрессора свою территорию и пока они не уйдут с нашей территории… Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы было как можно больше, и для того, чтобы они почувствовали, что такое война. Война не должна быть только на нашей территории, война должна быть на территории Российской Федерации, потому что они ― агрессор, и все, что касается военной компоненты на территории России, должно быть уничтожено", ― сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что недавние атаки по объектам в Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже, Курске и другим городам РФ были произведены исключительно украинским оружием. Вражеская пропаганда врет, что Украина применяет западные вооружения.

Удары дронами по российской экономике

Журналист Оуэн Мэтьюз выпустил статью в издании The Spectator, в которой рассказал о том, что Украина нашла способ больно ударить по российской экономике. Пока на фронте ситуация тяжелая для двух сторон, ВСУ прицельно бьют по критической инфраструктуре.

Атака по нефтеперерабатывающему заводу под Санкт-Петербургом, для которой задействовали два беспилотника, вывела предприятие из строя минимум на два месяца. Оттуда энергоресурсы вывозили морем, используя ближайший порт (тоже атакован). Убытки за каждый день простоя оцениваются в среднем в 2 млн долларов.

Журналист отметил, что украинские дроны оказались более эффективными, чем западные санкции. Последние Россия умудряется обходить почти два года.

Если Украина и дальше продолжит бить по нефтеперерабатывающим объектам, то РФ станет тяжелее продавать нефть и нефтепродукты. У военных могут возникнуть проблемы с топливом. Таким образом, атаки по НПЗ для Кремля окажутся болезненными сразу по двум причинам.

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