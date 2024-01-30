"Війна має бути на території РФ": Данілов розкрив тактику України на випадок затримки західної допомоги

Навіть без західного озброєння Україна може завдати серйозної шкоди для ворога

Ситуація на фронті важка, але якщо постачання західного озброєння затримуватиметься, то Збройні сили України (ЗСУ) збільшать кількість ударів по території Росії. Для цього використовуються безпілотники вітчизняного виробництва.

Кількість ударів по військових об’єктах Росії згодом збільшуватиметься. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данилов розповів японській програмі "Новини 1930".

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Що робитиме Україна за затримки західної допомоги

ЗСУ зосередяться на військових об’єктах, що знаходяться на території РФ. По них битимуть безпілотниками, щоб перешкодити ворогові наступати. Насамперед йдеться про знищення нафтопереробних заводів (НПЗ), де роблять паливо для російських військових.

"Ушкодження залізниць, нафтових сховищ, газових сховищ та інших об'єктів, які мають безпосереднє значення для російської військової компоненти. На цих нафтосховищах заправляються і зберігається паливо для військових. Це об'єкти, які мають бути знищені", ― сказав Данілов.

Він підкреслив, що удари по подібних об’єктах ставатимуть дедалі регулярнішими. Для цього використовують не західну зброю, а українські безпілотники. Тому затримка постачання від партнерів ніяк не позначиться на можливості бити по ворожих військових об’єктах.

"Ми не можемо зупинитися доти, доки не звільнимо від агресора свою територію і поки вони не підуть з нашої території… Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб було якнайбільше, і для того, щоб вони відчули, що таке війна. Війна не повинна бути тільки на нашій території, війна має бути на території Російської Федерації, тому що вони — агресор, і все, що стосується військової компоненти на території Росії, має бути знищено", — сказав Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що нещодавні атаки по об’єктах у Санкт-Петербурзі, Москві, Воронежі, Курську та інших містах РФ були здійснені виключно українською зброєю. Ворожа пропаганда бреше, що Україна застосовує західні озброєння.

Удари дронами по російській економіці

Журналіст Оуен Метьюз випустив статтю у виданні The Spectator, в якій розповів про те, що Україна знайшла спосіб боляче вдарити по російській економіці. Поки на фронті ситуація важка для двох сторін, ЗСУ прицільно б’ють по критичній інфраструктурі.

Атака нафтопереробним заводом під Санкт-Петербургом, для якої задіяли два безпілотники, вивела підприємство з ладу мінімум на два місяці. Звідти енергоресурси вивозили морем, використовуючи найближчий порт (також атакований). Збитки за кожен день простою оцінюються в середньому у 2 млн доларів.

Журналіст зазначив, що українські дрони виявилися ефективнішими за західні санкції. Останні Росія примудряється оминати майже два роки.

Якщо Україна й надалі продовжить бити по нафтопереробних об’єктах, то РФ стане важче продавати нафту та нафтопродукти. У військових можуть виникнути проблеми із паливом. Таким чином, атаки по НПЗ для Кремля виявляться болючими одразу з двох причин.

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