Дрони вже літали над резиденцією Путіна: чи вистачить росіянам ППО, щоб відбити всі атаки

До сценарію, що війна перейде на територію РФ, росіяни не були готові

У Росії не вистачить засобів протиповітряної оборони, щоби захистити всі об’єкти. При цьому окупанти навряд чи знімуть ППО з фронту, щоб забезпечити охорону всередині РФ.

Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт Олексій Гетьман. Він зазначив, що наші БПЛА вже літали над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї, яка мала бути ретельно захищена з усіх боків.

"Це означає, що у нас є далекобійна і високоточна зброя... Чи зніматимуть вони з фронту ППО, щоб забезпечити охорону об’єктів углиб РФ — навряд чи. Ми ж можемо бити не тільки по Москві й Санкт-Петербургу... Нехай бережуться", — сказав він.

Він також додав, що до такого повороту подій росіяни не були готові. Вони не розраховували, що війна одного разу перейде на їхні землі.

"І як вони захищатимуться – їхні проблеми", — підсумував військовий експерт.

Зазначимо, що під час атаки з нафтобази в Санкт-Петербурзі в ніч проти 18 січня, один із БПЛА пролетів над резиденцією Володимира Путіна на Валдаї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 січня по Санкт-Петербургу вдарили унікальними українським дроном. Він пролетів понад 1200 км і вразив важливу мету.