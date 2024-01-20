Виглядає як колгосп: окупанти піарять нову "глушилку" безпілотників

Комплекс РЕБ окупантів має рятувати танки від дронів ЗСУ

У перші дні січня російська пропаганда активно нахвалювала новий комплекс радіоелектронної боротьби "Волноріз", який мав не давати українським дронам вражати техніку окупантів. Однак його ефективність виявилася більш ніж скромною і тому росіяни піарять нову "суперглушилку" – "Санія".

Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, нова російська глушилка нібито працює виключно проти FPV-дронів, які використовують як камікадзе.

Санія на танку

Окупанти стверджують, що "Санія" може придушувати як одиночні дрони, так і цілі роти БПЛА на відстані до 1,5 км від танка, після чого атака стає неможливою. А після посадки БПЛА комплекс автоматично вимикається.

Автор Telegram-каналу "Танки. Історія та сучасність" підкреслює, що "Санія", хоч і заявлений як новітній автоматичний купольний комплекс виявлення та придушення FPV-дронів, насправді виглядає вкрай примітивно і схожий на саморобку.

РЕБ Санія

"Судячи з усього, "Волноріз" — все, ось і з’явилася нова розробка. Поки виглядає це відвертим колгоспом, на початку — потворний мангал з віконних решіток, потім рогатий мангал, потім буде мангал з гіллястими рогами", — описує автор конструкцію нової. глушилки".

Тим часом ЗСУ успішно застосовують сучасний вітчизняний комплекс радіорозвідки "Хортиця-М", здатний зробити "прозорою" для радіоперехоплень усі переговори окупантів у радіусі щонайменше 45 км.