Выглядит как колхоз: оккупанты пиарят новую "глушилку" беспилотников

Комплекс РЭБ оккупантов должен спасать танки от дронов ВСУ

В первые дни января российская пропаганда активно нахваливала новый комплекс радиоэлектронной борьбы "Волнорез", который должен был не давать украинским дронам поражать технику оккупантов. Однако его эффективность оказалась более чем скромной и потому россияне пиарят новую "суперглушилку" – "Сания".

Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, новая российская глушилка якобы работает исключительно против FPV-дронов, которые используют как камикадзе.

Сания на танке

Оккупанты утверждают, что "Сания" может подавлять как одиночные дроны, так и целые роты БПЛА на расстояниях до 1,5 км от танка, после чего атака становится невозможной. А после посадки БПЛА комплекс автоматически отключается.

Автор Telegram-канала "Танки. История и современность" подчеркивает, что "Сания", хотя и заявленный как новейший автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов, на деле выглядит крайне примитивно и похож на самоделку.

РЭБ Сания

"Судя по всему, "Волнорез" — всё, вот и появилась новая разработка. Пока выглядит это откровенным колхозом, в начале — уродливый мангал из оконных решеток, потом рогатый мангал, потом будет мангал с ветвистыми рогами", — описывает автор конструкцию новой "глушилки".

Тем временем ВСУ успешно применяют современный отечественный комплекс радиоразведки "Хортица-М", способный сделать "прозрачной" для радиоперехватов все переговоры оккупантов в радиусе минимум 45 км.