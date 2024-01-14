ISW: Выведение из строя 20 российских ракет с помощью РЭБ – перелом для Украины

Украина может распознавать закономерности в российских ракетных терактах и адаптироваться к ним

Во время ракетной атаки российских террористов 13 января украинские силы противовоздушной обороны вывели из строя более 20 запущенных россиянами ракет посредством радиоэлектронной борьбы. Если это действительно так, это событие может оказаться переломом украинских возможностей в сфере РЭБ.

Об этом пишет ISW в своем отчете за 13 января. Аналитики отмечают, что Украина ранее не сообщала об удачном противодействии ракетам с помощью РЭБ – выводились из строя только беспилотники.

В отчете также отмечается, что кампания атак российских террористов на украинские города и адаптация Украины к отражению этих терактов приобретает характер технологической гонки. Россияне пытаются преодолеть украинскую противовоздушную оборону, в то время как украинцы придумывают все новые и новые способы уничтожения российских ракет и беспилотников.

Кроме того, в ISW считают, что Украина может распознавать закономерности в российских ракетных терактах и адаптироваться к ним. Такой вывод эксперты сделали на основе заявления спикера Воздушных сил Юрия Игната, который отметил, что российский теракт 13 января был очень похож на предыдущие попытки россиян атаковать ракетами Украину.

Как ранее писал "Телеграф", ночью и ранним утром в субботу, 13 января, россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине. Они применили крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты, а также ударные беспилотники. 8 ракет были сбиты, еще более 20 нейтрализовали системы РЭБ.