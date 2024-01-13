В Днепре ранним утром прогремели мощные взрывы: что известно

Россияне запустили ракеты

Рано утром в субботу, 13 января, россияне атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-555, которые запустили с бомбардировщиков Ту-95МС. Взрывы прогремели в Днепре.

Они были слышны дважды. Второй раз — в 5:20, сообщил корреспондент "Телеграфа". Первый прогремел еще до объявления тревоги. Мониторинги сообщали, что враг атаковал Днепр баллистикой.

В 6:35 воздушную тревогу обїявили по всей Украине

"Осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с 6Ту-95МС. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 06:00 – 07:00", — предупредили в Воздушных силах Украины.

Мониторинговые каналы пишут, что ракеты запустили шесть самолетов. Всего, россияне подняли в воздух десять.

Россияне регулярно бьют по Днепру. Так, утром 8 января в городе и области прогремели взрывы. Пострадали мирные жители, есть разрушения. В частности, враг ударил по Кривому Рогу, где в результате был поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Еще один "прилет" был зафиксирован в Лозоватской общине Криворожского района, погибла 62-летняя женщина. Также был разрушен частный дом.