Укр

Российские террористы запустили ракеты по Украине: что известно (обновляется)

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Террористы атаковали крылатыми ракетами Новость обновлена 13 января 2024, 05:58
Террористы атаковали крылатыми ракетами

Ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины в 06:00 – 07:10

Российские террористы начали очередную массированную ракетную атаку по Украине, они запустили ракеты с борта бомбардировщиков Ту-95МС, поднявших в воздух ночью 13 января. Предварительно террористы традиционно запустили с самолетов крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Об этом утром 13 января сообщили воздушные силы. Мониторинговые каналы пишут, что отстрелялось шесть самолетов из 10, находящихся в районе пусков.

Ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины в 06:00 – 07:10.

05:55 Воздушные силы подтвердили, что произведены пуски крылатых ракет с 6 Ту-95МС.

(новость обновляется)

Теги:
#Война #Ракетная атака