Российские террористы запустили ракеты по Украине: что известно (обновляется)
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Ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины в 06:00 – 07:10
Российские террористы начали очередную массированную ракетную атаку по Украине, они запустили ракеты с борта бомбардировщиков Ту-95МС, поднявших в воздух ночью 13 января. Предварительно террористы традиционно запустили с самолетов крылатые ракеты Х-101/Х-555.
Об этом утром 13 января сообщили воздушные силы. Мониторинговые каналы пишут, что отстрелялось шесть самолетов из 10, находящихся в районе пусков.
Ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины в 06:00 – 07:10.
05:55 Воздушные силы подтвердили, что произведены пуски крылатых ракет с 6 Ту-95МС.
(новость обновляется)