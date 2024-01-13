Российские террористы запустили ракеты по Украине: что известно (обновляется)

Ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины в 06:00 – 07:10

Российские террористы начали очередную массированную ракетную атаку по Украине, они запустили ракеты с борта бомбардировщиков Ту-95МС, поднявших в воздух ночью 13 января. Предварительно террористы традиционно запустили с самолетов крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Об этом утром 13 января сообщили воздушные силы. Мониторинговые каналы пишут, что отстрелялось шесть самолетов из 10, находящихся в районе пусков.

Ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины в 06:00 – 07:10.

05:55 Воздушные силы подтвердили, что произведены пуски крылатых ракет с 6 Ту-95МС.

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