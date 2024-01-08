Ракетная атака по Днепропетровщине: взрывной волной перевернуло маршрутку, десятки раненых, среди них дети

Десятки людей получили ранения

В результате утреннем массированной атаки по Днепру и Днепропетровской области есть пострадавшие среди мирного населения. Также были повреждены жилые дома и ряд других зданий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, враг попал по Кривому Рогу, где в результате был поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов.

Кривой Рог. Торговый центр

"58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Еще один "прилет" был зафиксирован в Лозоватской общине Криворожского района. В результате погибла 62-летняя женщина. Также был разрушен частный дом.

В городе Новомосковск на Днепропетровщине также произошел прилет. После этого возник пожар. Его уже локализовали.

"Взрывной волной перевернуло проезжавшую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто. В городе предварительно 24 пострадавших. Из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести", — отметил Лысак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время утренней атаки 8 января взрывы прозвучали сразу в нескольких городах. Стали известны предварительные последствия этой массированной атаки.