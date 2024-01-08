Массированная ракетная атака: в Запорожье раздался ряд взрывов (обновляется)
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Россияне серьезно взялись за город
В Запорожье во время массированной ракетной атаки утром 8 января прогремели несколько мощных взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". Предварительно была информация о выходе баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма, однако официальной информации о целях, атаковавших город, нет.
Первые взрывы прогремели в семь утра. В 7:07 появились сообщения о повторной атаке на город.
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