Массированная ракетная атака: в Запорожье раздался ряд взрывов (обновляется)

Россияне серьезно взялись за город

В Запорожье во время массированной ракетной атаки утром 8 января прогремели несколько мощных взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". Предварительно была информация о выходе баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма, однако официальной информации о целях, атаковавших город, нет.

Первые взрывы прогремели в семь утра. В 7:07 появились сообщения о повторной атаке на город.

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