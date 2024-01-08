Российские террористы подняли в небо стратегическую авиацию: что известно

Утром террористы могут осуществить массовый ракетный пуск по Украине

Российские террористы подняли в небо 10 единиц стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Нацистские самолеты вылетели из авиабазы "Оленья" в Мурманской области, вполне возможен массовый ракетный теракт утром.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Официального сообщения от Воздушных сил еще не было.

Примерно самолеты террористов войдут на пусковые рубежи вблизи Саратовской области и Каспий-Волгодонского региона расчетно в 05:00-05:30. Если будет очередной массовый ракетный теракт, вхождение ракет в воздушное пространство Украины ожидается после 6:00 8 января.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 29 декабря российские террористы совершили масштабную атаку по украинским городам. В общей сложности враг выпустил более 80 ракет и 25 дронов. Взрывы в то утро слышали во многих городах. В результате обстрела были повреждены жилые дома, торговый центр, склады, частный сектор и т.д. Это была самая массовая атака с воздуха Украиной.

Напомним, вражеская ракетная атака 2 января стала одной из самых больших атак с начала широкомасштабного вторжения России. В тот день оккупанты запустили 35 "шахедов" и по меньшей мере 70 крылатых ракет.

Массированный ракетный удар на новогодние праздники, когда террористы выпустили по Украине сотни ракет и ударных дронов, можно сравнить по мощности с применением тактического ядерного оружия. По крайней мере, одного из его видов.