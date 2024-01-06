Сравним с ядерным: эксперт оценил мощность ракетного удара оккупантов на новогодние праздники

Мощь обстрелов Украины на Новый год превышала по силе некоторые тактические ядерные боеприпасы

Массированный ракетный удар на новогодние праздники, когда оккупанты выпустили по Украине сотни ракет и ударных дронов, можно сравнивать по мощности с применением тактического ядерного оружия. По крайней мере, одного из его видов.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Эксперт призвал оценивать не количество ракет и дронов-камикадзе, а их совокупную мощь.

Эксперт подсчитал, что:

230 примененных дронов Shahed-131/136 имели мощность боевой части в 9200 кг (в среднем по 40 кг на дрон);

160 крылатых Х-101/555/55 доставили 64 000 кг взрывчатки при весе боевой части ракеты в 400 кг;

8 ракет Х-22/32 дали 7600 кг (в среднем по 950);

15 сбитых ракет "Кинжал" — еще 7500 кг (по 500 кг на БЧ каждой ракеты);

три ракеты "Калибр" — это 1350 кг (по 450 на БЧ);

ракеты "Искандер" и ЗРК С300/400 (всего около 30) — это еще по 500 и 150 кг на каждую соответственно.

Все вместе, по подсчетам эксперта, дает мощность примерно от 89 650 до 104 650 кг или максимум 104 тонны.

"Когда мы говорим о ядерном оружии, то мощность его измеряем мегатоннами либо килотоннами. И все прекрасно знают, что мера килотонны – это 1 000 000 кг. Казалось бы, даже с учетом максимального значения общей массы боевых частей, задействованных по Украине, 105 000 кг до потенциала ядерного оружия не дотягивает. Но на самом деле это не так", — уточняет эксперт.

К примеру, тактические ядерные снаряды для советских пушек калибра 152 и 203 мм имели мощность до 2 кт, то есть 2000 тонн взрывчатки или в 20 раз мощнее того, что выпустили оккупанты по Украине.

В то же время эксперт приводит данные, что самый малый тактический ядерный боеприпас — снаряд М388, применявшийся для проекта артиллерийских систем Davy Crocket в США. Орудием же служила либо 120-мм пушка M28, либо 155-мм пушка M29. Вес снаряда составлял 34 килограмма, а его мощность была от 10 до 20 тонн в тротиловом эквиваленте.

Иначе говоря, 104 тонны тротила, обрушившиеся на Украину в новогодние праздники, являют собой эквивалент примерно 5-10 снарядов М388.

В дальнейшем обстрелы ракетами могут еще больше усилиться, ведь в РФ могли попасть, и уже использоваться против Украины северокорейские ракеты KN-23, весьма похожие на российские "Искандеры" с их боевой частью в 500 кг.