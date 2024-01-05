Северокорейский "Искандер". Россия использует против Украины полученные от КНДР ракеты

Ракеты из КНДР уже дважды могли бомбить украинские города

Вслед за сообщением о возможности получения Россией целого перечня ракет из КНДР, поступило известие о возможном их применении против Украины. Вероятнее всего, речь идет о ракете KN-23, которую могли использовать при обстреле Запорожья 29 декабря.

Об этом сообщает издание Defense Express, утверждая, такие же ракеты были применены в ходе удара по Харькову 2 января. Правда, пока анализ осколков продолжается, но есть много указаний именно на данный тип ракеты.

Из-за закрытости КНДР точные характеристики KN-23 неизвестны, но в них были использованы российские ракетные технологии, применяемые в ракете "Искандер". В частности, из-за дальности российской ракеты в 500 км, продавать ее в таком варианте нельзя, только в экспортном – до 300 км, в то же время KN-23 имеет максимальную дальность до 690 км. По этой причине KN-23 считают улучшенной лицензионной копией "Искандера" или же северокорейской ракетой, в которой использованы технологии российской.

КНДР есть что предложить России

Так или иначе, точных ТТХ северокорейской ракеты нет, по предположениям же экспертов, она может иметь 7,5 метра в длину; диаметр — 0,95 м и вес около 3,5 тонн, из которых порядка 500 кг приходятся на боевую часть (БЧ). Дальность зависит от размеров БЧ, которая для полета на 690 км уменьшается, чтобы поместить больше топлива. Более-менее стандартным же расстоянием считаются 400-500 км, что опять-таки делает ее похожей на российский "Искандер".

Что касается системы управления, то и тут данные разнятся: согласно одним – рули в сопле двигателя позволяют ракете маневрировать в полете и выполнять сложные маневры, то есть быть довольно точной. Согласно другим, предполагаемая KN-23 при атаке Запорожья 29 декабря упала в поле, что говорит скорее о плохой системе управления, навигации и низкой точности ракеты. У того же "Искандера" круг вероятного отклонения от цели составляет от 30 до 70 метров, что является довольно средним показателем точности.

Неизвестны также данные о скорости полета KN-23, но у "Искандера" она составляет максимально до 2100 метров в секунду. Это в среднем выше, чем у зенитных ракет систем ПВО, имеющихся у Украины, но на счету украинских зенитчиков 51 сбитый "Искандер" разных модификаций из 161 использованных.