В ISW объяснили, зачем россияне ищут баллистические ракеты в Иране и КНДР

Украинская ПВО перехватывает почти все крылатые ракеты, но пока пасует перед баллистическими.

Российский террористический режим планирует закупать баллистические ракеты у своих иранских и северокорейских приспешников, поскольку при некоторых обстоятельствах эти ракеты могут быть более эффективными для террора украинских городов. Террористы испытывают дефицит баллистических ракет, бороться с которыми у украинской противовоздушной обороны пока не очень получается.

Об этом пишет ISW в своем отчете за 4 января. Аналитики отмечают, что с 29 декабря 2023 года ПВО Украины перехватила 149 из 166 российских крылатых ракет, то есть почти все, но цифры перехватов баллистических ракет гораздо скромнее.

Террористы перепрофилировали ракеты для комплексов С-300 и С-400 для ударов по украинским городам, но, несмотря на то, что таких ракет в России очень много, преимущественно они устаревшие и неточные. Также террористы используют для терактов ракеты "Искандер", которые украинским ПВО не всегда удается перехватить.

Почти 100% эффективности перехвата ракет показывает ПВО на территории Киева, которая перехватывает все российские ракеты. Например, 30 декабря 2023 были перехвачены все баллистические ракеты "Искандер-М", 12 декабря 2023 — все ракеты "Искандер"/С-300/С-400, 2 января 2024 — все аэробаллистические ракеты "Кинжал". Но другие города не могут похвастаться такой же непробиваемой ПВО.

Таким образом, относительный успех использования баллистики может побуждать российских террористов ради поддержки уровня успешного ракетного террора искать возможность закупить ракеты такого типа за рубежом. Возможностей РФ недостаточно, поскольку террористы могут производить до 42 ракет "Искандер" и до 4 ракет "Кинжал" в месяц. Поэтому недостаток баллистических ракет террористический режим планирует закрыть за счет приобретения ракет у иранского и северокорейского режимов.

Совет Безопасности Организации Объединенных наций соберется на внеочередное заседание 10 января из-за снабжения Северной Кореей баллистических ракет российскому террористическому режиму. Российские террористы используют эти ракеты в войне против Украины.

Напомним, что чиновники США озабочены активными переговорами России по приобретению у Ирана баллистических ракет малой дальности. Их могут поставить стране-агрессору уже весной этого года.

В то же время The Wall Street Journal сообщает, что КНДР приступила к передаче баллистических ракет России. Речь идет о ракетах малой дальности.