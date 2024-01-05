В ISW пояснили, навіщо росіяни шукають балістичні ракети в Ірані та КНДР

Українська ППО перехоплює майже усі крилаті ракети, але поки що пасує перед балістичними

Російський терористичний режим планує закуповувати балістичні ракети у своїх іранських та північнокорейських поплічників, оскільки за деяких обставин ці ракети можуть бути більш ефективними для терору українських міст. Терористи відчувають дефіцит балістичних ракет, боротися з якими в української протиповітряної оборони поки що не дуже виходить.

Про це пише ISW у своєму звіті за 4 січня. Аналітики відзначають, що з 29 грудня 2023 року ППО України перехопила 149 зі 166 російських крилатих ракет, тобто майже все, але цифри перехоплень балістичних ракет значно скромніші.

Терористи перепрофілювали ракети для комплексів С-300 та С-400 для ударів по українських містах, але попри те, що таких ракет в Росії дуже багато, переважним чином вони застарілі та неточні. Також терористи використовують для терактів ракети "Іскандер", які українській ППО не завжди вдається перехопити.

Майже 100% ефективності перехоплення ракет показує ППО біля Києва, яка перехоплює усі російські ракети. Наприклад, 30 грудня 2023 року були перехоплені усі балістичні ракети "Іскандер-М", 12 грудня 2023 року – усі ракети "Іскандер"/С-300/С-400, 2 січня 2024 року – усі аеробалістичні ракети "Кинджал". Але інші міста не можуть похвалитися такою ж непробивною ППО.

Таким чином, відносний успіх використання балістики може спонукати російських терористів заради підтримки рівня вдалого ракетного терору шукати можливості закупити ракети такого типу за кордоном. Можливостей РФ недостатньо, оскільки терористи можуть виробляти до 42 ракет "Іскандер" і до 4 ракет "Кинджал" на місяць. Тому нестачу балістичних ракет терористичний режим планує закрити за рахунок придбання ракет в іранського та північнокорейського режимів.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних націй збереться на позачергове засідання 10 січня через постачання Північною Кореєю балістичних ракет російському терористичному режиму. Російські терористи використовують ці ракети у війні проти України.

Нагадаємо, що чиновники США стурбовані активними переговорами Росії щодо придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності. Їх можуть поставити країні-агресору вже навесні цього року.

Водночас The Wall Street Journal повідомляє, що КНДР розпочала передачу балістичних ракет Росії. Йдеться про ракети малої дальності.