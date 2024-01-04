Українські ракети прилетіли? У Севастополі та Євпаторії лунають потужні вибухи (фото, відео)

Рух Кримським мостом було зупинено

У четвер, 4 січня, у тимчасово окупованому Крим знову пролунали вибухи. Їх чули у Севастополі та Євпаторії.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", місцеві жителі чули звук пролітаючої ракети перед вибухом у Євпаторії. Також зазначається, що біля радару у місті піднялися клуби диму, а після цього туди помчали швидкі.

Слід зазначити, що у соцмережі визначили місце ймовірного вибуху в Євпаторії. Там знаходяться російські станції радіолокації.

РЛС на мапі

Водночас "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російська ППО "відбиває атаку ЗСУ". За його словами, було нібито збито 10 українських авіаційних керованих ракет.

Він також повідомив, що в Севастополі на вулиці Глухова у будинок влучив уламок, попередньо є один постраждалий. Також, за словами Развожаєва, частина уламків від повітряних цілей впала в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе та Федюхиних висот.

Місцеві жителі оприлюднили у соцмережі фото, на яких видно дим після вибуху у Севастополі. Також на кадрах зафіксовано роботу ППО.

Загалом у Севастополі чули близько 10 вибухів. Як стверджується, після вибухів виникла пожежа у районі мису Фіолент або висот Кая-Баш під Балаклавою.

Також повідомляється, що нібито було збито одну українську ракету, а друга нібито влучила по військовій частині (командний пункт зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі. За даними місцевих жителів, зараз туди попрямували машини швидкої допомоги та пожежники.

Нагадаємо, вночі 4 січня в Росії згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Розвідка оприлюднила відео з літаком, що горить.