Підійшли та підпалили: у ГУР показали, як горить Су-34 на аеродромі у Челябінську (відео)

Раніше про знищення літака повідомили ЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що вночі 4 січня у Росії згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Розвідка оприлюднила відео з палаючим літаком.

Як повідомляє пресслужба ГУР, подія сталася на аеродромі "Шагол" у місті Челябінськ. Зазначається, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Також у ГУР зазначили, що причини займання літака уточнюються. Водночас раніше ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах повідомили, що за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.

На відео можна побачити, як невідомий впритул підійшов до літака та підпалив його. Також видно, як полум'я поступово розгорається.

Слід зазначити, що користувачі соцмереж пожартували, що підпал літака, схоже подарунок колег для начальника ГУР МО Кирилу Буданову з днем народження. Зазначимо, 4 січня Буданову виповнюється 38 років.

Як відомо, Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Російські окупанти інтенсивно застосовували Су-34 проти України. Завдяки справним діям українських захисників численні літаки були збиті або пошкоджені.

На аеродромі "Шагол" базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаучилища та 2-й змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Військові цього авіаполку беруть участь у завданні ракетно-бомбових ударів по містах України.

Аеродром "Шагол" на мапі

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у тимчасово окупованому Криму, російська система ППО С-400 відстрілялася по російському ж винищувачу Су-35.