Масове збиття "сушок": скільки таких літаків залишилося у РФ і чому Україні не варто розслаблятися

Втрати серйозні для РФ

За три доби російські окупаційні війська втратили п’ять літаків в українському небі: багатоцільовий Су-30 і чотири бомбардувальники Су-34. Це дуже велика частка всіх літаків такого типу.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів дослідник військової історії, техніки та озброєння, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. За його підрахунками, на початку повномасштабного вторгнення в Україну на озброєнні у РФ було близько 130 Су-34. Станом на сьогодні точно відомо про втрату окупантами 34 літаків, ще близько 15 випадків знищення бортів є непідтвердженими офіційно.

Винищувачів Су-30 на початку 2022 року в РФ налічувалося близько 100. З них знищити вдалося до 10, адже вони значно рідше з'являються в зоні дії нашої ППО.

"Загалом втрати доволі суттєві. При чому йдеться не лише про матеріальну складову. Окрім самих літаків росіяни втратили й підготовлених пілотів, а ті їхні колеги, яким поки пощастило вижити, деморалізовані. Є інформація про те, що у 559-му полку, до якого належали три збиті Су-34, пілоти відмовляються від виконання бойових завдань. Вони усвідомлюють, що безкарно діяти вже не вдасться. Ну, і доволі красномовним стало вчорашнє (мова про 24 грудня. – Ред.) повідомлення про те, що на Херсонському напрямку за добу було скинуто нуль керованих авіабомб", – каже експерт.

При цьому варто зазначити, що навіть втрата значної частини винищувачів цих типів не є для окупантів фатальною катастрофою, адже російський ВПК вже працює над випуском нових літаків.

За словами Андрія Харука, показники обсягів виробництва засекречені, проте раніше росіянам вдавалося щороку виготовляти 10-12 літаків Су-34 і Су-35, а також по 2-3 борти винищувачів п'ятого покоління Су-57.

Більше про те, як втрата окупантами дорогих "пташок" вплине на обороноздатність росіян та хід наступу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Масове заземлення російських "Масове заземлення російських "Сушок": як втрата літаків окупантами вплине на наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини".

Раніше ми писали про те, чим Повітряні сили "упустили" три супердорогі російські Су-34.