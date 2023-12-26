Массовое сбитие "сушек": сколько таких самолетов осталось у РФ и почему Украине не стоит расслабляться

Потери серьезные для РФ

За трое суток российские оккупационные войска потеряли пять самолетов в украинском небе: многоцелевой Су-30 и четыре бомбардировщика Су-34. Это весьма немалая доля всех самолетов такого типа.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал исследователь военной истории, техники и вооружения, доктор исторических наук, профессор Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук. По его подсчетам, в начале полномасштабного вторжения в Украину на вооружении у РФ было около 130 Су-34. На сегодня точно известно о потере оккупантами 34 самолетов, еще около 15 случаев уничтожения бортов не подтверждены официально.

Истребителей Су-30 в начале 2022 года в РФ насчитывалось около 100. Из них уничтожить удалось до 10, ведь они гораздо реже появляются в зоне действия нашей ПВО.

"В общем, потери довольно существенные. При чем речь идет не только о материальной составляющей. Кроме самих самолетов россияне потеряли и подготовленных пилотов, а те их коллеги, которым пока удалось выжить, деморализованы. Есть информация о том, что в 559-м полку, которому принадлежали три сбитых Су-34, пилоты отказываются от выполнения боевых задач. Они осознают, что безнаказанно действовать уже не удастся. Также довольно красноречивым стало вчерашнее сообщение о том, что на Херсонском направлении за сутки было сброшено ноль управляемых авиабомб", – говорит эксперт.

При этом стоит отметить, что даже потеря значительной части истребителей этих типов не является для оккупантов фатальной катастрофой, ведь российский ВПК уже работает над выпуском новых самолетов.

По словам Андрея Харука, показатели объемов производства засекречены, однако ранее россиянам удавалось ежегодно производить 10-12 самолетов Су-34 и Су-35, а также по 2-3 борта истребителей пятого поколения Су-57.

Больше о том, как потеря оккупантами дорогих "птичек" повлияет на обороноспособность россиян и ход наступления ВСУ на левобережье Херсонщины, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Массовое заземление российских "Сушек": как потеря самолетов оккупантами повлияет на наступление ВСУ на левобережье Херсонщины".

Ранее мы писали о том, чем Воздушные силы "уронили" три супердорогих российских Су-34.