Подошли и подожгли: в ГУР показали, как горит Су-34 на аэродроме в Челябинске (видео)

Ранее об уничтожении самолета сообщили СМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что ночью 4 января в России сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Разведка обнародовала видео с горящим самолетом.

Как сообщает пресс-служба ГУР, событие произошло на аэродроме "Шагол" в городе Челябинск. Отмечается, что боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.

Также в ГУР отметили, что причины возгорания самолета уточняются. В то же время ранее СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что за этим стоит Главное управление разведки МОУ.

На видео можно увидеть, как неизвестный вплотную подошел к самолету и поджег его. Также видно, как пламя постепенно разгорается.

Следует отметить, что пользователи соцсетей пошутили, что поджог самолета, похоже, подарок коллег для начальника ГУР МО Кирилла Буданову с днем рождения. Отметим, что 4 января Буданову исполняется 38 лет.

Как известно, Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км.

Российские оккупанты интенсивно применяли Су-34 против Украины. Благодаря исправным действиям украинских защитников многие самолеты были сбиты или повреждены.

На аэродроме "Шагол" базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиаучилища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Военные этого авиаполка принимают участие в нанесении ракетно-бомбовых ударов по городам Украины.

Аэродром "Шагол" на карте

Напомним, по данным СМИ, во временно оккупированном Крыму российская система ПВО С-400 отстрелялась по российскому же истребителю Су-35.