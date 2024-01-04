Подарок Буданову на день рождения? В России сгорел истребитель Су-34, появились громкие подробности

В Челябинске базируется тренировочный авиаполк

Ночью 4 января на российском аэродроме сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. За этим стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщил собеседник "Украинской Правды" в спецслужбах. ЧП произошло на аэродроме "Шагол" в городе Челябинске.

В сети шутят, что поджог самолета, похоже, подарок коллег для начальника ГУР МО Кирилла Буданову с днем рождения. Отметим, что 4 января Буданову исполняется 38 лет. В ГУР пока не комментировали официальное событие в Челябинске.

Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км.

Российские агрессоры интенсивно применяли Су-34 против Украины. Благодаря исправным действиям украинских защитников многие самолеты были сбиты или повреждены.

На аэродроме "Шагол" базируется 108-й тренировочный авиаполк.Челябинского авиаучилища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ. Военные этого авиаполка принимают участие в нанесении ракетно-бомбовых ударов по городам Украины.

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